FIFA presenta a los nominados al Premio 'The Best 2020'. Messi y Cristiano están en carrera

La FIFA ha dado a conocer los nominados al premio The Best 2020 en sus diferentes categorías, masculinas y femeninas, donde destacan los tres apartados, mejor jugador, mejor portero y mejor entrenador, siendo los premios mas esperados.

La gala de entrega de premios será de manera virtual por primera vez en la historia, teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19 que azota al mundo, así lo explicó la organización, quienes a su vez indicó que la votación será pública hasta el 9 de diciembre y tras conocerse los finalistas, la gala The Best FIFA Football Awaards 2020 tendrá lugar el 17 del mismo mes.

Los once futbolistas nominados al The Best 2020

Thiago Alcântara (España / FC Bayern München / Liverpool FC) Cristiano Ronaldo (Portugal / Juventus FC) Kevin De Bruyne (Bélgica / Manchester City FC) Robert Lewandowski (Polonia / FC Bayern München) Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC) Kylian Mbappé (Francia / Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Argentina / FC Barcelona) Neymar (Brasil / Paris Saint-Germain) Sergio Ramos (España / Real Madrid CF) Mohamed Salah (Egipto / Liverpool FC) Virgil van Dijk (Holanda / Liverpool FC)

Las once futbolistas nominadas al Premio The Best

Lucy Bronze (Inglaterra / Olympique Lyonnais / Manchester City WFC) Delphine Cascarino (Francia / Olympique Lyonnais) Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona) Pernille Harder (Dinamarca / VfL Wolfsburg / Chelsea FC Femenino) Jennifer Hermoso (España / FC Barcelona) Ji So-yun (República de Corea / Chelsea FC Femenino) Sam Kerr (Australia / Chelsea FC Femenino) Saki Kumagai (Japón / Olympique Lyonnais) Dzsenifer Marozsán (Alemania / Olympique Lyonnais) Vivianne Miedema (Holanda / Arsenal WFC) Wendie Renard (Francia / Olympique Lyonnais)

El mejor entrenador masculino de la FIFA

Marcelo Bielsa (Argentina / Leeds United FC) Hans-Dieter Flick (Alemania / FC Bayern München) Jürgen Klopp (Alemania / Liverpool FC) Julen Lopetegui (España / Sevilla FC) Zinedine Zidane (Francia / Real Madrid CF)

HISTORIA

Cabe destacar que FIFA entrega el premio a mejor futbolista del año desde 1991, aunque entre 2010 y 2015 entregó la distinción en conjunto con el Balón de Oro. Entre todos esos años, Messi fue protagonista central de las premiaciones FIFA: en 2007 y 2008 quedó segundo detrás de Kaká y Cristiano Ronaldo, respectivamente. En el 2009, el último antes de fusionarse con el Balón de Oro, Leo se llevó el reconocimiento a Jugador Mundial de la FIFA.

Durante la entrega en conjunto, Messi se apoderó del FIFA Balón de Oro en 2010, 2011, 2012 y 2015. El nacimiento de los The Best al año siguiente lo mantuvieron al margen durante tres temporadas (finalizó dos años detrás de Cristiano Ronaldo y en el 2018 ni siquiera integró la terna que ganó Luka Modric). Finalmente, en 2019 lo alzó por primera vez imponiéndose sobre Virgil van Dijk y Cristiano.