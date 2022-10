Flamengo campeón de la Libertadores, ¿cuánto dinero ganó y a que torneos clasificó?

Cargando...

Mundo

Tras dos años de Palmeiras en lo más alto, Flamengo se consagró campeón el sábado, 29 de octubre, de la edición 2022 de la Copa CONMEBOL Libertadores luego de ganar la final contra Atlético Paranaense por 1 a 0 con gol de Gabriel Barbosa "Gabigol". Dio la vuelta por tercera vez en su historia.

El gol se produjo en el minuto 4 de adición del primer tiempo, tras un centro de Everton Ribeiro que’ Gabigol’ empujó a la red sin oposición. El Fla realizó una linda jugada por la derecha del ataque con una pared que dejó solo al mediocampista para asistir a uno de los delanteros de la selección de Brasil.

Gabriel Barbosa alza los brazos tras el silbato final de la Copa Libertadores. Crédito: Buda Mendes/Getty Images

¿Cuánto dinero recaudó el Mengao por quedarse con el título?

28.7 millones de dólares: $us 600.000 por cada partido de fase de grupos, $us 2.100.000 por los octavos de final, $us 3.000.000 por cuartos de final, $us 4.000.000 por semifinales y $us 16.000.000 por ganar el partido final. En cambio, el Furacao, tras caer en el partido definitorio, percibirá $us 10 millones menos, 18.7 millones por su performance en la competición.

Cargando...

¿A qué torneos clasificó el Flamengo por ser el campeón de América?

Ganar la Libertadores no solo significa conquistar la competición más prestigiosa del continente americano y cobrar un multimillonario premio, sino que también significa clasificar automáticamente a la próxima edición del certamen, tener la posibilidad de jugar la Recopa Sudamericana y a su vez, tener un lugar asegurado en el Mundial de Clubes.

"El trabajo está muy bien hecho, nunca es fácil ganar una copa, es la segunda que se gana en cuatro años y una final perdida (2021)", aseguró David Luiz, uno de los históricos jugadores del equipo campeón que volvió de Europa para consagrarse.