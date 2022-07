Fred el emblema de Fluminense le dice adiós al fútbol por problemas en la vista.

Brasil

El histórico delantero brasileño, Fred, disputó su último partido como profesional este fin de semana. Fue en la victoria de Fluminense por 2-1 ante Ceará, bajo un Estadio Maracaná repleto.

El ahora ex futbolista le puso punto final a una exitosa carrera por motivos de salud, puesto que sufre diplopía, un problema de “visión doble” que lo obligó a adelantar su retiro.

Tras el duelo válido por el Brasileirao, Fred expresó que “prometí en casa que no iba a llorar porque ya lloré demasiado. Tengo que conseguir expresar un poco la gratitud que siento por todo lo que hizo este grupo, esta hinchada.... Es el club más humano que conocí en toda mi vida”.

“Quiero agradecer a todos los tricolores y decirles que siempre llevaré esta camiseta tatuada en mi cuerpo. No me esperaba todo esto, no me lo merezco, porque si analizamos lo que ellos hicieron por mí, tengo una deuda eterna”, añadió.