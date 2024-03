"Fuera Lavallen": Hinchas de The Strongest pidieron la salida del técnico

La Paz.

Los hinchas de The Strongest desde las graderías pidieron la salida del técnico Pablo Lavallen cuando el equipo no pasaba del empate ante Real Tomayapo la tarde de este sábado en el estadio Hernando Siles de La Paz.

El primer tiempo del encuentro entre The Strongest y Real Tomayapo por el duelo de la cuarta fecha del Torneo Aperttura no pasaba del empate producto de la poca proyectividad que mostraba el Tigre en equipo, los tarijeños hacían su partido y jugando bien, ante esto los hinchas pidieron la salida del estratega del argentino.

GENTILEZA: FÚTBOL DE PRIMERA BOLIVIA.

Sin embargo, la victoria llegó gracias a los goles de Enrique Triverio y Luciano Ursino, mientras que Real Tomayapo descontó por intermedio de Mateo Hernández de penal, lo que significó un acercamiento en el resultado y por fortuna el partido llegó a su final.

Al respecto el timonel gualdinegro expresó que hay bancarse las críticas.

"Si no estuviese acostumbrado a que me insulten, me quedaría en mi casa".