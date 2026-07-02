Gran expectativa en Miami: La selección argentina ya se instaló en Florida para enfrentar a Cabo Verde

La fiebre albiceleste se trasladó por completo al sur de los Estados Unidos. La selección argentina ya se encuentra en suelo estadounidense para afrontar su próximo compromiso internacional de este viernes frente a su similar de Cabo Verde. El plantel dirigido por Lionel Scaloni ya se instaló en su búnker de concentración ubicado en la localidad de Fort Lauderdale, donde afinará los últimos detalles tácticos antes del encuentro.

Para este compromiso, el cuerpo técnico perfila un par de modificaciones en la alineación inicial con respecto a las últimas presentaciones, destacando los probables regresos a la titularidad del experimentado defensor Nicolás Otamendi y del delantero Julián Álvarez.

Fervor y cautela entre los hinchas en Ocean Drive

La llegada del campeón del mundo desató una enorme expectativa entre la comunidad argentina y los aficionados locales. Puntos emblemáticos de la ciudad como las avenidas Ocean Drive y Lincoln Road se tiñeron de celeste y blanco, sirviendo de escenario para que decenas de fanáticos se congregaran con cánticos, banderas y las tradicionales camisetas para manifestar su apoyo al equipo.

Pese al clima festivo, los seguidores de la Scaloneta mantienen los pies sobre la tierra y piden no mirar por debajo del hombro al rival africano.

"Cabo Verde es bravo, es complicado, no hay que subestimar. Tenemos a Messi, tenemos un plus, hay que aprovecharlo; tenemos una selección que juega con él, que lo acompaña", comentó un hincha entusiasmado en medio de las concentraciones.

El combinado argentino continuará sus entrenamientos en las próximas horas en el complejo deportivo de Fort Lauderdale, buscando consolidar el equipo que saltará a la cancha este viernes en busca de una nueva victoria en territorio norteamericano.

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