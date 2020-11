Guardiola dice que espera que Messi acabe su carrera en el Barcelona

Cargando...

20 nov (Reuters) - El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, dijo no estar seguro acerca de lo que depara el futuro para Lionel Messi, pero espera como aficionado del Barcelona que el delantero argentino continúe en el equipo español hasta el final de su carrera.

Guardiola, que ha ganado dos Ligas Premier, tres Copas de la Liga y la Copa FA desde su llegada al City en 2016, firmó el jueves un nuevo contrato por dos años que le mantendrá en el cargo hasta el final de la temporada 2022-23. [nL1N2I5159]

La extensión del contrato del exentrenador azulgrana abre la posibilidad de un reencuentro con Messi en Inglaterra, ya que el jugador se encuentra en el último año de su contrato en España después de intentar sin éxito dejar el club catalán al final de la temporada pasada.

"Messi es un jugador para el Barcelona. Si me pregunta mi opinión, tengo una gran gratitud por lo que el Barcelona ha hecho por mí. Quiero que acabe su carrera allí", dijo Guardiola a los medios antes del partido del sábado por la Liga Premier ante Tottenham Hotspur.

"Me encantaría, lo deseo, lo he dicho mil veces. Como hincha del Barcelona, que acabe su carrera allí. No sé qué tiene en mente, por ahora es un jugador del Barcelona. El mercado de transferencias es en junio", agregó.

La atención inmediata de Guardiola serán los Spurs, que marchan segundos en la clasificación y podrían hacerse con el liderato si ganan. El City no podrá contar con el versátil centrocampista Fernandinho.

"Vuelven muchos jugadores, excepto Nathan (Ake) y Fernandinho. Tenemos muchos partidos, así que es importante que todos estén en forma", dijo Guardiola. "Sergio (Agüero) está entrenando esta semana y Raheem (Sterling) tuvo hoy su primer entrenamiento con el equipo".

Sterling se lesionó en un gemelo cuando entrenaba con Inglaterra antes de su partido contra Bélgica, mientras que Ake tuvo que dejar pronto el terreno de juego en el Holanda-España del 12 de noviembre con una lesión muscular.

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)