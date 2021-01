Koeman espera que el Barça fiche en enero

Cargando...

MADRID, 8 ene (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, está deseando tener refuerzos en el mercado del invierno boreal, pero reconoce que eso, en última instancia, dependerá de quién sea elegido como nuevo presidente del club.

El Barça celebrará elecciones el 24 de enero tras la dimisión de Josep Maria Bartomeu el año pasado. La falta de una junta directiva permanente implica que, actualmente, el club no puede operar en el mercado de transferencias, algo que Koeman espera hacer a finales de mes.

"A corto plazo, es importante que lleguen refuerzos porque queremos mejorar la plantilla. Necesitamos más efectividad y competencia. Hay varias razones para intentar fichar, pero entiendo la situación del club y si no es posible, no es posible y entonces esperamos hasta el año que viene", dijo el DT antes del partido de Liga ante Granada el sábado.

Para el encuentro en Granada, Koeman no podrá contar con Ansu Fati, Gerard Piqué, Philippe Coutinho y Sergi Roberto -lesionados todos de larga duración- ni con el defensa Clement Lenglet, sancionado.

El entrenador neerlandés afirmó que la diferencia de siete puntos con respecto al líder de la liga, el Atlético de Madrid -que además tiene dos partidos menos jugados-, hace que el Barça, que marcha tercero, no pueda cometer más errores.

Los blaugranas buscan su tercera victoria consecutiva en Liga, tras vencer 1-0 a Huesca y 3-2 a Athletic de Bilbao.

"Sabíamos que era una semana fuerte con tres partidos fuera de casa. Tenemos que recuperar y demostrar que todavía podemos, a nosotros mismos y a los demás", señaló.

"No estamos en una situación en la que se puedan perder más puntos. Hay gran presión: sabemos que no podemos perder. Por nuestra trayectoria, no podemos perder más".

(Información de Joseph Walker; editado en español por Jorge Martínez y Javier Leira)