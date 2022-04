La camiseta de la "Mano de Dios" de Maradona alcanza cifras desorbitadas

Cargando...

La casa Sotheby's, en Londres, subasta la pieza de fútbol más codiciada del mundo, la camiseta con la que Diego Maradona batió a Inglaterra. Esa que el ex jugador Steve Hodge, el atrevido que se la pidió a Maradona tras aquellos cuartos de final de México 86, cedió al Museo Nacional del Fútbol de Inglaterra y que ahora ha decidido vender y que ya ha recibido una puja desorbitada por ella.

"Hoy mismo ha habido una oferta de cuatro millones de libras. Sinceramente, creo que excederá el precio que estimamos (entre cuatro y seis millones) y que se convertirá en la pieza de fútbol que más dinero ha alcanzado en una subasta", apunta Wachter a Efe.

La camiseta, de culto para los argentinos y para el fútbol, es aquella que el Maradona de 25 años vistió en México para los cuartos de final contra Inglaterra. Un duelo clásico por la aún dolorosa guerra de las Malvinas y por todo lo que pasó en la segunda parte de ese partido.La jugada de la discordia en el minuto 51, el propio Hodge se equivocó en un despeje, mandando la pelota hacia su área. Maradona saltó a la vez que Peter Shilton e introdujo el balón en la jaula inglesa. Con la mano. O como dijo él:

"Un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Le dije a mis compañeros que vinieran a celebrarlo o el árbitro lo anularía".

Nadie tuvo valor para invalidar aquello. Shilton, a día de hoy, aún no ha perdonado a Diego la trampa.

Subasta polera de Maradona llega a sumas exorbitantes. (Foto Internet).

Cuatro minutos más tarde, Maradona hizo el mejor gol de la historia. Héctor Enrique le dio una asistencia en el centro del campo al de Villa Fiorito y este regateó a cinco jugadores antes de marcar el 2-0 ante el éxtasis de Víctor Hugo Morales, el narrador del partido.Tras el encuentro, después de que Hodge no se atreviera a pedirle de primeras la elástica al héroe, el inglés tuvo una segunda oportunidad. Tras una entrevista con la televisión, avistó a Maradona junto a un par de compañeros.

"Se me acercó un chico inglés y me pidió que cambiáramos la camiseta. Le dije que sí", desveló Maradona en el libro "Touched by God". Seguramente el mejor negocio de la vida de Hodge."Ahora opina que es el momento de venderla", añade Wachter sobre una camiseta que no ha estado exenta de polémica.