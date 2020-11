La Roja viaja obligada a mantener el invicto ante la Vinotinto

Cargando...

Con Alexis, que irá de titular, Rueda y sus dirigidos tienen la misión de recuperar los puntos perdidos perdidos como local ante la selección cafetera además de hacer valer las estadísticas que tiene a su favor.

En esta parte del mundo pareciera que las estadísticas fueran sagradas. En el caso particular de Chile por citar, en Santiago nunca perdió frente a los incaicos (Perú), para aquel partido, el plantel que dirige el colombiano Reinaldo Rueda, arrastraba consigo muchas dudas y pese esto, el elenco chileno se impuso con autoridad en el campo de juego y vencieron a los del “Tigre” Ricardo Gareca. Como si los números fuesen los que salen a jugar.

En Sudamérica pareciera que es más difícil romper la historia. La Roja en Venezuela, nunca ha perdido. Un empate 1-1 frente a los llaneros, ha sido el peor resultado de Chile visitando territorio Vinotinto. Dicho empate fue considerado como un fracaso, tanto así, que Xavier Azkargorta tuvo que dejar el cargo de seleccionador. De ahí para adelante solo hubieron triunfos, abrazos y hasta alguna goleada.

A Chile se le hizo costumbre ganar, sin importar las condiciones climáticas o incluso el mismo rival. Venezuela es una selección que creció futbolísticamente con el pasar del tiempo, de tal manera que ha dejado de ser la cenicienta, por esa razón, un nuevo triunfo chileno, en caso de darse, será valioso.

Reinaldo Rueda en su mensaje afirma que la Roja no se va a regalar en Caracas, asegura que su equipo tomará recaudos, pero no se irá a colgarse del travesaño, no va a renunciar al ataque, sino que estará al acecho, esperando el momento propicio para lastimar al rival.

Para estar entre los primeros, Chile necesita ganar y recuperar los puntos perdidos en casa. La necesidad de ganar es urgente porque sus rivales directos ya han cosechado puntos fuera de sus casas.

Para el duelo de hoy, todo apunta a que Alexis Sánchez será titular. El damnificado podría ser Jean Meneses, ya que Rei elogió el trabajo de Fabián Orellana. Arturo Vidal está a una tarjeta amarilla de perderse el juego ante Paraguay, en marzo de 2021 en Santiago. Paulo Díaz corre la misma suerte, también Echeverría, Beausejour, Brayan Cortés y Baeza.

Hoy Chile saldrá a escena, ahora, en un territorio donde no ha perdido nunca. El objetivo de La Roja es lograr los seis puntos de esta doble jornada para seguir en carrera rumbo a Qatar 2022.