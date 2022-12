La selección de Bolivia Sub 17 y Sub 20 juegan hoy su segundo amistoso de cara a los sudamericanos del próximo año

Cargando...

Los seleccionados nacionales de Bolivia Sub 17 y Sub 20, tendrán nuevamente otro partido de preparación de cara a los sudamericanos de cada categoría a disputarse el próximo año, ambas categorías disputarán un triangular en la ciudad de Santa Cruz con las selecciones de Argentina y Venezuela.

La Sub 17 y Sub 20 comandadas por Pablo Daniel Escobar, ya jugaron un partido previo al choque de hoy; la Sub 17 cayó anteriormente por 5 a 1 ante su similar de Argentina, por el otro lado la sub también en su estreno fue derrotada por Venezuela por la cuenta de 2 tantos contra 0.

El partido entre las selecciones Sub 17 de Bolivia y Venezuela arrancará desde las 18:00 (hora de Bolivia), mientras que las categorías Sub 20 de Bolivia entrarán en acción a partir de las 20:00 ( hora de Bolivia), cabe recalcar que todos los partidos se disputarán en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.