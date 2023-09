Lampe cumplió el sueño de sus hijas, se fotografiaron con Messi y De Paul

Bolivia.

En pasados días la selección boliviana de fútbol, jugó un partido por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, contra la Argentina de Messi y De Paul, después de este duelo, Carlos Lampe cumplió el sueño de sus pequeñas, el de fotografiarse con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Bolívia cayó por goleada frente a Argentina, pero Carlos Lampe quien en ese partido figuró en la banca de suplentes, aprovechó para vestirse de héroe frente a sus hijas, logrando acceder a una fotografía para ellas con los referentes del seleccioando argentino.

"En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde, a uno le duele muchísimo perder, pero no es todo fútbol en la vida, hay una vida detrás del fútbol y algunas veces tienen que ver con este deporte hermoso y otras no. Quiero compartir y dejar de recuerdo estas fotos, mis hijas me lo pidieron, se los pude cumplir y uno se siente realizado como padre cuando tus hijos desde tan pequeños van cumpliendo sus sueños, el de ellas era tener fotos con Leo y Rodri como seguro el de muchas personas", redactó el boliviano a través de sus redes sociales.