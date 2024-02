Santa Cruz.

Diego Bejarano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera futbolística. Durante el partido amistoso por la Copa Santa Cruz ante Blooming, sufrió una grave lesión que fue confirmado el día lunes como rotura de ligamentos en la rodilla derecha, según el club ingresó a cirugía el mismo día (lunes), a todo esto, el defensor nacional escribió un mensaje de lamento y motivación a traves de su cuenta de Instagram.

En el primer párrafo de su redactado, Bejarano expresa que no encuentra explicación de lo que sucedió pero que a la vez todo pasa por algo.

"¡La verdad que no tengo palabras para expresarme en estos momentos! Es algo que nunca me imaginé que me pueda pasar, no encuentro todavía una explicación o un porque, pero sé que Dios tiene preparado algo mucho mejor para mí y para la gente que me quiere".