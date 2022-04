Leyendas que estuvieron presentes en el sorteo final Qatar 2022

Cargando...

La FIFA se dio el lujo de tener en la ceremonia del sorteo final Qatar 2022, a leyendas del balompié mundial como el brasileño Cafú y el alemán Lothar Matthaus, quienes colaboraron con la entidad para conformar cada uno de los grupos.

Pero además de la presencia de Cafú y Mattaus, también asistieron el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar), el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo, el ex mediocampista nigeriano Jay Jay Okocha, el ex delantero argelino Rabah Madjer, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002).

Por otro lado, engalanando el evento, también dijeron presente los argentinos; Maximiliano Rodríguez, Sergio Agüero, Leonel Scaloni y Claudio el Chiqui Tapia presidente del fútbol argentino, entre los 2000 invitados que presenciaron de cerca el sorteo futbolístico a nivel de selecciones más esperado de todo los tiempos.

De una manera especial también la FIFA homenajeó a los futbolistas considerados leyendas de este deporte y que ya no están en vida, Diego Maradona (1960-2020), Gordon Banks (1937-2019), Paolo Rossi (1956-2020),Gerhard Müller (1945-2021).