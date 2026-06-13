🔴AHORA| En un partidazo Brasil y Marruecos están igualando 1-1

Brasil y Marruecos se enfrentan en el estadio Nueva York, por la fecha 1 del grupo C del Mundial.

El primer partido del Grupo C vuelve a enfrentar a brasileños y marroquíes 28 años después de su único antecedente mundialista. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, el primer entrenador extranjero en asumir el cargo de la Verdeamarela, sacaron boleto para este Mundial tras finalizar quintos en las eliminatorias de Conmebol.

Por su parte, los de Mohamed Ouahbi, quien hizo historia al consagrarse campeón con Marruecos Sub-20 en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, firmaron una campaña impecable en el Grupo E de las eliminatorias africanas, con triunfos en todos sus partidos.

La Canarinha es la única selección presente en las 23 ediciones del máximo torneo del fútbol y la más laureada, con cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Aunque no conquista la Copa desde entonces, acumula ocho Mundiales consecutivos alcanzando, al menos, los cuartos de final.

Por su parte, los Leones del Atlas afrontarán su séptima participación en una Copa del Mundo (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022 y 2026) y la tercera consecutiva. En Qatar 2022 marcaron un hito al convertirse en la primera selección africana y árabe en alcanzar las semifinales, cerrando su histórica campaña en el cuarto puesto.

Brasil y Marruecos registran tres antecedentes en su historial. El único cruce mundialista se remonta a Francia 1998, cuando la Canarinha se impuso por 3-0 en una campaña que la llevaría hasta la final.

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