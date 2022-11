"Los aficionados deben tener cuidado": Rod Stewart rechaza una suma millonaria para cantar en Qatar 2022

Cargando...

El intérprete de I Don't Want to Talk About It, Da Ya Think I'm Sexy? y Tonight's the Night (Gonna Be Alright), durante una entrevista con el periódico británico The Sunday Times contó las razones para no participar de la ceremonia de apertura del mundial de fútbol, que iniciará el próximo domingo 20 de noviembre.

Rod Stewart reveló que rechazó un millón de dólares para actuar en esta Copa del Mundo porque no era lo correcto. De hecho también criticó que la presencia de la selección iraní no tiene razón de ser.

"Eso hubiera estado bien", respondió. "De hecho, me ofrecieron mucho dinero, más de US$1 millón, para tocar allí hace 15 meses. Lo rechacé. (...) No está bien ir. Y los iraníes también deberían estar afuera (del Mundial) por suministrar armas", declaró a The Sunday Times.

“Los aficionados deben tener cuidado”, comentó el músico, que aseguró que “habría estado bien” tocar durante el Mundial su tema “The Killing of Georgie”, que narra el asesinato de un amigo gay en la década de 1970.

El artista de 77 años lamentó que Escocia no se haya clasificado para el Mundial.

La sede anfitriona Qatar ha sido criticado por su postura sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y su trato a los trabajadores migrantes, entre otras violaciones a los derechos humanos.