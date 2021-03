Marcelo ilusiona con un comentario el regreso de Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Cargando...

Madrid, España

Tras fuertes rumores de hace unos días del posible regreso del portugués Cristiano Ronaldo al Real Madrid debido a quedar eliminado en los octavos de final de la Champions League ante el Porto, desde Italia aseguran que su etapa en la Juve, ha finalizado luego de un nuevo fracaso en Champions. Recientemente quien ha ilusionado más sobre este posible retorno, fue uno de sus mejores amigos de CR7, el defensa Marcelo Viera.

El brasileño Marcelo, reacciono a un video en Instagram con una sola palabra, la cual fue suficiente para llenar de esperanzas a los aficionados merengues. El video llevaba como titulo “Esa conexión Marcelo – Cristiano”, donde se podía ver una celebración entre ambos en el Real Madrid, a lo que el lateral, comento “Pronto”.

Broma o no, solo el brasileño lo sabe, no solo se puede pensar el regreso del portugués al conjunto blanco, si no también Marcelo, sea fichado por el conjunto italiano.