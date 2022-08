Marcelo Martins dijo que quiere acabar su carrera en Oriente Petrolero

Cargando...

El ‘Flecheiro’ ya lo había mencionado en anteriores años, que su máximo deseo es culminar su ciclo como futbolista en el Club Oriente Petrolero, días atrás nuevamente volvió a referirse sobre el tema, recalcando que uno de sus mayores anhelos es finalizar su carrera vistiendo la casaca verdolaga.

El ahora atacante de Cerro Porteño y recientemente goleador de las eliminatorias sudamericanas con diez tantos, manifestó nuevamente su posición de defender al albiverde en el epílogo como futbolista, Moreno Martins expresó que lo suyo no pasa por el tema económico sino por cuestión de sentimientos. Por tal motivo sin pensar dos veces vestiría la casaca refinera.

El atacante boliviano de 35 años confesó que en su momento el club Bolívar le ofreció tres años de contrato para contar con sus servicios. Sin embargo, el ariete nacional rechazó esa oferta porque la situación no estaba en el tema económico sino en lo sentimental.

"Para que retorne a jugar en el país no pasará por lo económico si no por cuestión de sentimientos, me gustaría jugar en Oriente Petrolero para terminar con mi carrera", dijo el Flecheiro Martins.