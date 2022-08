Marco Etcheverry, Pablo Escobar y Luis Cristaldo ‘coquetean’ con la Copa Evo Sub-17

Cargando...

Tres referentes del balompié nacional han dado el pulgar hacia arriba al certamen que se desarrolla en el trópico de Cochabamba, cuyo nombre es en honor al ex presidente de nuestro país Evo Morales, Copa Evo sub-17. El diablo Etcheverry, el entrenador de las divisiones menores de la selección nacional Pablo Escobar y el también ex mundialista Luis Cristaldo coincidieron en que el certamen es positivo para el fútbol nacional.

Los tres ex futbolistas mencionados siguen bien de cerca el certamen que reúne a 12 clubes en la categoría sub 17, Marco Etcheverry relacionó la Copa Evo con el mundialito Tahuichi, además quedó sorprendido, ya que el certamen estuvo mezclado por temas políticos, y que algunos clubes no asistieran a la competencia por temas dirigenciales.

“Ojalá que hagan 20 torneos de estos en el país, me llama la atención que no aprovechen clubes bolivianos porque es triste escuchar varias cosas. Me encantaría jugar contra Boca Juniors, en la inauguración me vinieron recuerdos de cuando estaba en la Tahuichi” expresó el ex mundialista.

Pablo Escobar dijo que ese tipo de certamen hace ubicar en que grado de formación están las divisiones menores del balompié nacional:

“Las otras selecciones llevan mucho tiempo de trabajo y nosotros estamos arrancando recién. Con trabajo podemos tener mejores resultados, la competencia te muestra donde estamos, el intercambio permanente fuera de las canchas también te genera mucho”, concluyó Escobar.

Finalmente Luis Héctor Cristaldo que llegó al certamen con la sub-17 de The Strongest, en una primera entrevista dijo estar agradecido con Evo Morales por hacer posible el torneo.

“Siempre pensando en los niños” elogió.

En una segunda entrevista ya post partido, el ‘Macho’ Cristaldo dijo que la Copa Evo deja enseñanzas y una llamada de atención a los dirigentes del fútbol boliviano, ya que se debe trabajar en las divisiones inferiores enfatizó.

