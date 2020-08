Messi demuestra ser un líder nato animando a su equipo en el entretiempo

Cargando...

Lionel Messi como siempre marca la diferencia dentro y fuera de la cancha. Y es que LA Pulga ha dejado en claro su liderazgo este sábado en el entretiempo del partido ante Napoli por los octavos de final de la Champions League. Con dos discursos precisos ante sus compañeros, el argentino demostró el peso que tiene sobre el ánimo de sus compañeros.

Antes de comenzar el partido, Messi reunió a sus compañeros sobre el césped del Camp Nou y con esa tranquilidad que lo caracteriza les dedicó algunas palabras. Sin embargo, tras un primer tiempo con muchas incidencias y polémicas, el fervor se multiplicó en el entretiempo y antes de salir a jugar el segundo tiempo, Messi vuelve a hablar con su equipo.

“Loco, van a salir fuerte, no seamos pelot...”, advirtió el capitán. “Tenemos dos goles de ventaja, no seamos pelot..., tranquilos”, insistió. Ante estas palabras, el uruguayo Luis Suárez agregó: “No nos metamos en quilo... nosotros mismos”. “Vamos a jugar tranquilos que les hacemos otro”, finalizó Messi, ya concentrado en las acciones del juego.

Este energético consejo a sus compañeros puede estar relacionado a las últimas experiencias del Barcelona en la Champions League, en las que el equipo tenía las series prácticamente en el bolsillo y terminó quedando eliminado de manera inesperada.

El rosarino venía de pasar tiempos difíciles en el partido. Justo antes de terminar la primera mitad en el Camp Nou, con el Barça ya en ventaja ante Napoli y encaminándose hacia los cuartos de final de la UEFA Champions League, la Pulga recibió una muy brutal patada dentro del área y no ocultó sus gestos de dolor.

El capitán del elenco blaugrana recibió un duro golpe por parte de Kalidou Koulibaly y quedó tendido sobre el césped, tomándose el tobillo izquierdo con muestras de profundo dolor. El propio Messi, quien no dejaba de renguear, decidió cederle el balón a Luis Suárez para que ejecute el penal, quien cambió el cuadro catalán con un gol que les dio una buena ventaja.