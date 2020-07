Barcelona: Una de sus figuras volvió a su país y avisó que no jugará la Champions

Cargando...

Tras perder la Liga Santander, frente al rival de siempre, Real Madrid, Barcelona cambio rápidamente el chip y se enfocó en el partido de vuelta frente al Napoli por los octavos de final, en la Champions League, sin embargo, al parecer no todos, o al menos uno no se encuentra concentrado en ello. Arthur Melo, se declaró en rebeldía y tomó la decisión de no reintegrarse a las prácticas en el umbral del objetivo más importante de 2020.

El futbolista brasilero, el miércoles de las emana pasada fue visto abordando un avión hacia Brasil, así lo informo el portal deportivo Mundo Deportivo y Sport, asegurando, que Melo de 23, hablo con las autoridades blaugranas, afirmando que se encuentra de vacaciones y no pretender regresar a los entrenamientos.

Por su parte, e club le respondió que no posee un permiso especial y en caso no regresa le abrirá un expediente disciplinario, algo que en España dan por descontado.

Sin dudas este es un golpe duro, para el entrenador Quique Setién, ya que deberá cubrir el espacio de la joven figura, quien al parecer con este acto de "rebeldía", demuestra no está contento con su traspaso a la Juventus al final de la temporada, tras ser vendido por el conjunto culé.

Más allá de cómo terminará la novela, la ausencia de Arthur representa un problema táctico importante para el Barcelona: para el duelo ante el Napoli en el Camp Nou (la ida terminó en empate 1-1), no podrá contar con Arturo Vidal y Sergio Busquets, ambos suspendidos.

Cabe recordad que Arthur se incorporó al Barza en 2018, cuando el club pagó 31 millones de euros por su ficha luego de haberlo visto destacarse en el Gremio que obtuvo la Copa Libertadores en 2017. Con la camiseta blaugrana acumula 72 partidos y cuatro goles, además de dos títulos (una Liga de España y una Supercopa local). Tuvo momentos de alto nivel, sobre todo en 2018 y 2019, pero luego su rendimiento declinó. Y su despedida del Barcelona se da cargada de polémica.