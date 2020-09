Messi no se guardó nada y criticó duramente a Bartomeu

Cargando...

Lionel Messi por fin habló y lo soltó en una entrevista con Goal. Uno de los señalados en sus declaraciones fue Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, pues el jugador asegura que lo engañó.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año”, dijo el argentino en primera instancia.

Messi contó que durante toda la temporada no se sintió a gusto con diferentes factores y sintió que debía dar un paso al costado, pero que no fue solo por la derrota contra el Bayern en Champions.

No obstante, según contó “se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”.

Messi también criticó las decisiones que ha tomado Bartoméu, aunque no lo mencionó directamente.

“La verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas”, señaló.

Aunque los medios cercanos al presidente Bartomeu aseguran que Messi debía anunciar su salida antes del 10 de junio, el jugador asegura que lo engañaron.

“Yo pensaba y estábamos seguros que quedaba libre, el presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por la Liga en mitad del virus este de mierda y de esta enfermedad que alteró todas las fechas”, comentó.

Y luego acusó directamente a Bartomeu: “Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”.

Sobre el burofax señaló que “durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada…”

Finalmente señaló que “el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente (el burofax) era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club”.