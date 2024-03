"Mi mayor temor son los prejuicios": Famosa actriz de cine para adultos será árbitro de fútbol

Brasil.

Elisa Sánchez de nacionalidad brasileña famosa en la industria del cine para adultos se inscribirá a un curso de arbitraje para perseguir sus sueños que tuvo desde pequeña, sin embargo lo que hasta el momento la detiene es lo que puedan decir la gente de ella.

Elisa Sánchez ex actriz de cine para adultos. Foto: Infobae.

Sánchez de 42 años tiene en su cuenta de Instagram 2 millones de seguidores y según ella, dará un giro radical en su vida al pasar cursos para ser jueza de fútbol y así de esta manera cumplir una de sus metas que tenía cuando era pequeña.

“Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitro de fútbol”.

Por otro lado, la por ahora actriz XXX, dijo que se siente en excelentes condiciones físicas para asumir el reto. Sin embargo, Elisa ya tuvo una experiencia preliminar como árbitra durante un partido de fútbol a beneficio en 2020 en Queimados, Río de Janeiro.

La ex creadora de contenido audiovisual intenta dar un mensaje al resto de las mujeres que no se animan a perseguir sus sueños e intentará convertirse en la primera ex actriz porno en ser árbitra de fútbol: “Sería un sueño hecho realidad. Confieso que a veces me pregunto si los jugadores y el público me respetarían.

Soy mujer y ex estrella del porno, así que tengo que estar preparada para cualquier cosa; pero aún así estoy muy emocionada. Ya di mi primer paso, que fue elegir mi escuela y mi organización financiera”, dijo.