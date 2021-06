Mo Farah no irá a Juegos de Tokio tras quedar lejos de tiempo requerido en clasificatoria británica

MANCHESTER, Inglaterra, 25 jun (Reuters) - Mo Farah no podrá buscar un tercer oro olímpico consecutivo en los 10.000 metros de los Juegos de Tokio, después de que el viernes no logró el tiempo de clasificación requerido en el Campeonato Británico de Atletismo, su última oportunidad realista de conseguirlo.

El viernes fue ligeramente más rápido, con marca de 27:47.04 minutos, pero aún así le faltaron casi 20 segundos.

Farah, que también tiene seis títulos mundiales de 5.000 y 10.000 metros, se alejó de la pista para concentrarse en el maratón durante más de tres años, pero volvió para tener otra oportunidad en los Juegos Olímpicos en su distancia favorita.

"Gracias a todos los que han venido", dijo Farah en una entrevista tras completar el recorrido. "He tenido la suerte de tener la larga carrera que he tenido. Estoy muy agradecido, pero eso es todo lo que he tenido hoy".