Mourinho: "Klopp y yo no somos amigos"

Inglaterra

Este jueves previo al partido por la Premier League Tottenham y Liverpool, fue preguntado al técnico José Mourinho, por su colega de profesión Jürgen Klopp sobre la relación que llevan. El portugués indico que no tiene ni un tipo de relación con el alemán.

"No soy amigo de Klopp, pero es que nunca pasé tiempo con él. Nuno fue mi jugador, Rodgers trabajó en el mismo club que yo durante unos años... Si tenemos algo en común o conocemos bien a alguien, podemos decir que somos amigos o nos cae bien. Con Jürgen, solo he coincidido en los minutos de antes y de después del partido".

"Somos colegas de profesión, no tengo problemas con él y no me consta que él los tenga conmigo, pero Klopp y yo no somos amigos".