Murió fisiculturista brasileño que nació con un solo riñón

El mundo del fisiculturismo está de luto, debido a la muerte de Cristhian Annes, deportista que había nacido con un solo riñón y esperaba una cirugía de trasplante. Annes fue detectado con problemas de renales el 2022, el 20 de enero había sido hospitalizado de emergencia donde finalmente murió el 5 de febrero.

El reconocido portal de Brasil G1, de Globo, informó esta noticia y amplió la información sobre Hans Christian Dyck Annes, un influencer de 34 años que había participado en torneos de culturismo, fue modelo en la última etapa de su vida, tenía un posgrado en Entrenador de Nutrición Deportiva/Fisicoculturismo y realizaba consultoría en esta última asignatura.

Según reflejó G1, Annes llegó a estar en el puesto 70 y le habían alertado que era cuestión de semanas para concretar el trasplante de un nuevo riñón. Según el Sistema Estatal, Paraná tenía 2.011 personas registradas en ese listado en diciembre pasado. A finales de enero, desmejoró, fue internado, intubado y sus seres queridos compartieron solicitudes de donaciones en redes sociales porque necesitaba una transfusión de sangre. Un día después de su deceso, fue enterrado en el Cementerio Municipal de São José, en Ponta Grossa.

Esta personalidad lucía su esbelto físico entre sus más de 42.000 seguidores en Instagram y trabajaba en distintos gimnasios del municipio brasileño donde lo enterraron. Uno de esos establecimientos lo despidió: “El profesor Cristhian deja a todos el recuerdo de su amor por la actividad física y el cuidado por todos sus alumnos. Descansa en paz, monstruo”. Tenía una absoluta dedicación al entrenamiento hasta el punto de negarse a dejarlo, aún cuando los médicos le aconsejaron reposo.

La última publicación de Cristhian Annes en redes sucedió el 21 de diciembre de 2023 por su cumpleaños en la que dejó un enigmático mensaje:

“Confieso que, a veces, no entendemos lo que Dios quiere seguro, pero confió en él y sigo con la fe que todo tiene su propósito por muy mala que sea la situación”.

Sin embargo su novia Wana Teixeira, escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales.

Y mi amor, no funcionó. Luché, te lo juro, hubo tantos días de poner la rodilla en el suelo para verte de nuevo en pie, incontables días de oír lo peor e ignorarlo con una sonrisa y dar golpecitos con el pie en esa unidad de cuidados intensivos porque creía en los milagros, pero no funcionó.

No puedo creerlo, siento como si fueras a venir de nuevo en cualquier momento, mi pecho está a punto de estallar y ahora no tengo tus brazos, que es a quien siempre corrí. Tengo miedo, estoy desesperada, grito por ti y por primera vez, no me escuchas. No sé qué rumbo tomará mi vida ahora, todo en mi futuro te involucra, es como si me hubieran arrancado lo mejor de mí, sin ti estoy perdida, me enaltecías las 24 horas del día ante todos, nunca podré agradecerte todo, tú me enseñaste todo, nunca había ido sola al médico y gracias a ti crecí, luché contigo, lo afronté por ti, me sentí tan pequeña por toda esta situación pero lo afronté cada día con una sonrisa en la cara y con fe por los dos, siento una rabia inmensa porque desgraciadamente la fe no me llevó a ninguna parte.

Siempre escuche lo mucho que te cambié, siempre escuche tu amor, pero nunca entendí porque tanto, a veces me sentía sofocada por el exceso de amor y no entendía porque tanta prisa, ahora lo entiendo. Estoy tan feliz de haber conocido la mejor parte de ti, no puedo resumir lo que eres, pero para que se hagan una idea, mi marido sólo se enteró de sus pruebas alteradas porque yo tenía miedo a las agujas y tenía que hacérmelas, así que lo hizo conmigo para demostrarme que “sólo es un pinchecito”.

El 22 de diciembre de 2022 empezó nuestra mayor batalla, desde entonces hemos pasado por tantas cosas que solo nosotros dos sabemos, no querías empezar el tratamiento, porque querías vivir y caramba, cómo viviste, disfrutaste cada minuto, realizaste todos tus sueños, conquistaste todo, era tan hermoso ver tus victorias, era como si ya supieras que todo sería la última vez, lástima que se te olvidó decírmelo.

Luché tanto por ti que la posibilidad de no tenerte aquí era simplemente inexistente y ahora estoy perdida, eras mi protector, la persona que más vibraba por mí, eras mi novio, mi amigo, mi todo, y ese es el problema, cuando conviertes a alguien en todo y te lo quitan, te quedas sin nada. No sé quién será Wana Teixeira después de ti, pero puedo decirte que contigo era la mejor. Aún no sé si lo conseguiré, pero volveré a intentarlo, por ti. Mi única certeza es que mientras yo viva, tú también vivirás. Me siento honrada de haber sido tu persona, incluso la persona por la que hiciste un escándalo en la UCI -Unidad de Cuidados Intensivos- para estar a tu lado y me quedé, me dolía mucho, no aguantaba más la mirada, pero reuní las fuerzas que no sabía que tenía para quedarme contigo y no me soltaste la mano, ya no tenías fuerzas para decir te quiero, solo te salía “te amo”, “eres mi todo”, pero no necesitabas decirlo, ya lo sentía todo, mientras respirabas solo, mi mano estaba en la tuya.

Gracias por todo, protégeme, mírame y dame fuerzas para seguir. Mañana es mi cumpleaños, ¿puedes hacer una fiesta en el cielo?