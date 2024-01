Betty Brussel nadadora de Canadá de 99 años no solo ha roto récords mundiales, sino que ha inspirado a miembros locales de un club de natación en la ciudad de Saanich, en la Columbia Británica. La hazaña conseguida es viral en las redes sociales.

En un reciente torneo de natación en Saanich, Brussel no solo rompió el récord mundial en la categoría de 400 metros estilo libre para personas de 100 a 104 años, sino que también dejó boquiabiertos a todos al superar el récord en las pruebas de 50 metros espalda y 50 metros braza en el mismo día. Sus logros son aún más impresionantes al considerar que, según sus propias palabras, ella simplemente “cuenta las vueltas” durante la competencia.

Nacida en Holanda en 1924, Brussel aprendió a nadar en los canales cercanos a Ámsterdam junto con sus hermanos. En 1959, se mudó a Canadá con su esposo Gerrit, estableciéndose cerca de Grand Forks, donde criaron a tres hijos. Aunque Brussel descubrió su interés por la natación competitiva en sus años sesenta, su amor por deslizarse por el agua comenzó mucho antes.

“Realmente disfruto nadando. Me encanta la sensación de deslizarme por el agua, y simplemente me hace sentir muy bien”, compartió Brussel, según The Guardian. A pesar de no haber alcanzado aún los 100 años, la categoría en la que compite se determina por el año de nacimiento, y ella continuará compitiendo en la categoría de 100 a 104 durante el resto del año.