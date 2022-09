“Necesitamos plata, no vivimos del aire”: Real Santa Cruz en paro por falta de pago

Cargando...

Este miércoles por la tarde los jugadores de Real Santa Cruz sostuvieron una reunión interna, y decidieron mantener su paro como medida de presión hacia su dirigencia, que hasta hoy no le paga la promesa de dos sueldos de cinco que se les debe.

Juan Rivero capitán del club albo, manifestó que mientras no se les cancele los dos sueldos, no se levantara el paro, pero que para disputar el partido del domingo contra Blooming dijo que tratarán de llegar a un acuerdo con la dirigencia para que un porcentaje de las ganancias de las entradas sea como un bono para los jugadores y no como un sueldo.

Rivero aseguró que la necesidad del jugador de Real Santa Cruz es crítica y espera por la respuesta de la dirigencia: Necesitamos plata no vivimos del aire expresó Rivero.