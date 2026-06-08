Neymar mostraba su preparación al Mundial y un curioso bóxer con la foto de Messi se robó la atención

Neymar continúa enfocado en llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, torneo que podría representar su última gran oportunidad de conquistar el máximo trofeo con la selección de Brasil. Mientras acelera su puesta a punto, el atacante ha mantenido una activa presencia en redes sociales, donde suele compartir momentos de su día a día.

En las últimas horas, uno de los videos difundidos por el futbolista generó una ola de comentarios entre los seguidores. Aunque la grabación estaba relacionada con su preparación física, muchos usuarios se fijaron en un llamativo detalle que aparecía entre sus pertenencias personales.

Se trataba de una prenda con ilustraciones de Neymar y Lionel Messi, acompañada por una frase que hacía referencia a los mejores jugadores del fútbol. La situación provocó risas entre quienes aparecían en la grabación y rápidamente se viralizó en distintas plataformas.

Más allá de la anécdota, el principal objetivo del brasileño sigue siendo su recuperación. El cuerpo técnico de la Canarinha se mantiene optimista respecto a su evolución y espera contar con él para el inicio de la cita mundialista.

“El proceso de recuperación marcha muy bien y los avances han sido positivos. Si los próximos controles son favorables, Neymar podría volver a trabajar con el grupo durante los próximos días”, señaló el seleccionador Carlo Ancelotti.

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