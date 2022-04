Ofertan una fortuna en subasta por la camiseta que Maradona usó ante Inglaterra en 1986

Londres, Inglaterra

Luego de toda la polémica que se generó en torno a la autenticidad de la prenda, el sitio de subastas británico Sotheby’s inició la licitación por la camiseta con la que presuntamente Diego Armando Maradona le convirtió los dos goles a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. La casaca que estaba en manos del ex futbolista inglés Steve Hodge, quien la intercambió con el Diez, fue presentada en una galería de Londres y ya apareció una oferta millonaria por ella.

A las pocas horas de haberse publicado el lote, según se informó en la publicación, ya hubo un interesado ofertó 4 millones de libras esterlinas (5,22 millones de dólares) para quedarse con la emblemática número 10 marca Le Coq Sportif de nylon. La misma estará publicada por 14 días más: es decir que el miércoles 4 de mayo se la llevará el mejor postor. Esperan que con el correr de los días figuren otras proposiciones que engrosen una cifra que, estiman, podría llegar a los 8 millones de dólares.

Cuando se dio a conocer la noticia de la subasta con el aval del consignatario Hodge, la familia Maradona manifestó públicamente su opinión y aseguró que la que tenía en su poder el ex jugador inglés no era la de los goles en el segundo tiempo del recordado partido.

“No tenés manera de comprobar de que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo! Te voy a explicar. Él (por Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”, fue lo que dijo Dalma Maradona, hija mayor de Diego. Al mismo tiempo, la ex esposa de Maradona, Claudia Villafañe, declaró al respecto: “Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. Lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado”.