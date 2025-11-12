El centrocampista brasileño Oscar, actual jugador del São Paulo y exfigura del Chelsea, fue hospitalizado este martes tras sufrir una alteración cardíaca durante una prueba de rutina realizada en el centro de entrenamiento del club paulista.

El jugador de 34 años se encontraba en la etapa final de recuperación de una lesión muscular, pero sufrió un desmayo mientras realizaba ejercicios en bicicleta estática. Fue atendido de inmediato por personal médico presente en las instalaciones y trasladado al Hospital Israelita Albert Einstein, donde permanece estable y bajo observación.

Irregularidades monitoreadas desde agosto

Según el comunicado oficial del club, Oscar presentó “una intercorrencia con alteraciones cardiológicas” durante una prueba de esfuerzo.

El futbolista ya venía monitoreando irregularidades cardíacas desde agosto, cuando fue examinado tras sufrir una fractura en tres vértebras, lesión que lo alejó tres meses de las canchas.

¿El fin de su carrera?

Medios brasileños reportan que Oscar evalúa rescindir su contrato con el São Paulo, que finaliza en diciembre de 2027, y posiblemente anunciar su retiro, una decisión que el propio jugador había anticipado si su salud se veía comprometida.

“Si hay el mínimo riesgo para mi salud, me retiro”, había declarado en meses anteriores.

Trayectoria internacional

Mundial 2014 : titular con la selección brasileña

Chelsea (2012-2017) : dos veces campeón de la Premier League

Shanghai Port : figura destacada en la liga china

São Paulo : regresó en 2024, pero solo ha disputado 21 partidos y anotado dos goles

Selección brasileña: 48 partidos, 12 goles

