Paliza en el Mundial Sub-20, Ecuador goleó 9-0 a Fiyi

Tremenda goleada la que propinó el combinado de Ecuador a su para de Fiyi en el Mundial Sub-20 que se desarrolla en Argentina, el duelo fue correspondiente a la tercera y última jornada del grupo E del certamen.

Ecuador consiguió clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20 tras propinar una tremenda paliza de 9-0 al combinado de Fiyi, representante de Oceanía, donde tuvo una brillante actuación su figura Kendry Páez.

La Tri quedó 2º del Grupo B, por detrás del líder Estados Unidos. El equipo sudamericano jugará los octavos de final del Mundial Sub 20 contra el 2º del F. Los goles para el conjunto meridional, fueron anotados por: Kendry Páez (7'), J. Klinger (34'), J.Cuero (36'), J. Cuero (46'), A. Minda (66), A. Minda (85'), T. Chamba (89), C. Zambrano (96'), C. Zambarano (90+10').