Para el 10 en el minuto 10’; esperan rendir homenaje a Joselito Vaca que jugará su último clásico cruceño

Este domingo se espera rendir un homenaje en el minuto 10’ al 10, Joselito Vaca, por que jugará su último clásico cruceño y el 196 quedará marcado en la historia de un jugador que al confirmar que este 2022 será su última temporada como jugador profesional.

El de este domingo será el último clásico cruceño de Joselito Vaca y vistiendo la camiseta de Blooming, aquella con la que se coronó campeón en el 2005. Pero también en Oriente Petrolero, es querido porque Mapaizo fue elegido como jugador del torneo 2010, recibiendo el Premio Mayor tras haberse consagrado campeón con Oriente Petrolero.

La disciplina del hombre de Mapaizo radicó en no probar ninguna gota de alcohol: "Ese fue el ejemplo que recibí de mi padre, él nunca tomó delante de nosotros. Yo he estado en borracheras y festejos, a mi nadie me ofrece, porque saben que yo no tomo" agregó el 10.