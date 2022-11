¡Parece congelada! La venta de camisetas de la selección alemana

Qatar

La marca deportiva ADIDAS confeccionó el diseño titular para la selección de Alemania, que lucirá en el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Las casacas de los teutones tienen el habitual color blanco de predominante y una mayor presencia de negro con respecto a versiones anteriores.

El negro se observa en los bordes de las mangas, las franjas de los laterales, las tres tiras ubicadas sobre los hombros y en el cuello que lucirá finas líneas rojas y amarillas para formar a la bandera del país. Además al frente destaca en el mismo tono una gran franja vertical que incluirá en dorado el logo de adidas y el de federación alemana.

Sin embargo los ánimos de los germanos para esta edición del mundial, parece que no son los mejores, esto se ha visto reflejado a la hora de comprar la playera de su selección. Y es que la indumentaria alemana siempre se ha caracterizado por ser visualmente atractiva, y con el significado de trasfondo que impone "poder".

Pero en este versión la playera del tetracampeón mundial, no es precisamente un éxito de ventas. De acuerdo al medio AS, las tiendas minoristas de material deportivo apenas están dando salida a la nueva polera alemana.

“Tengo 100 camisetas en stock y he vendido dos. Este año es muy difícil. No hay retransmisiones en público (en pantallas gigantes) y si las hubiera, es la época equivocada del año, porque hay que llevar chaqueta encima (...) Depende de cómo lleguen los chicos. Si llegan lejos, las ventas aumentarán”, aseguró Hans Forster, al medio AS.