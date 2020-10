Pogba niega haber renunciado a la selección de fútbol de Francia por comentarios de Macron

Cargando...

26 oct (Reuters) - El mediocampista del Manchester United Paul Pogba negó el lunes los reportes de prensa que afirman que renunció a la selección francesa de fútbol por los comentarios que realizó el presidente del país, Emmanuel Macron, que fueron considerados como dirigidos contra el Islam.

El líder francés declaró este mes la guerra contra "el separatismo islamista", que cree que está apoderándose de algunas comunidades musulmanas en Francia.

El diario The Sun sostuvo que Pogba, un musulmán practicante, renunció a la selección francesa por los comentarios de Macron.

"Inaceptable", escribió el futbolista de 27 años en Twitter con el texto "noticia falsa" escrito sobre una captura de pantalla del titular del diario The Sun (https://bit.ly/34wxte6).

Cargando...

"The Sun lo hizo de nuevo (...), noticias 100% absolutamente infundadas sobre mí están circulando, afirmando cosas que nunca he dicho o pensado. Estoy consternado, enojado, conmocionado y frustrado. Algunas fuentes de los 'medios' me usan para hacer titulares falsos sobre el tema sensible de los eventos actuales en Francia y suman a la selección francesa y a mi religión", agregó en Instagram (https://bit.ly/2TsMNl).

"Estoy en contra de todas y cada una de las formas de terror y violencia. Desafortunadamente, algunas personas de la prensa no actúan de manera responsable al escribir las noticias, abusan de su libertad de prensa, no verifican si lo que escriben/reproducen es cierto, creando una cadena de chismes sin importarles (si) afecta la vida de las personas y mi vida", sostuvo.

Pogba añadió que tomará medidas legales contra la editorial.

El reporte se conoció días después de que Macron rindió tributo al profesor francés de historia que fue decapitado por un islamista radical debido a que utilizó caricaturas del profeta Mahoma en una clase sobre libertad de expresión para niños de 13 años.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)