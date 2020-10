Presidente del PSG es absuelto de tentativa de corrupción

Suiza

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Club Frances París Saint-Germain, ha sido liberado hoy viernes de los cargos que se le acusaban por tentativa de corrupción en la adjudicación de derechos de televisión de la FIFA para los mundiales del 2026 y 2030.

Por su parte la fiscalía había pedido 28 meses de prisión contra Al-Khelaifi, pero finalmente el juez determino por absolver al presidente del club parisino. Dicha acusación se debía a una supuesta corrupción en la adjudicación de derechos de televisión de la FIFA para los Mundiales de 2026 y 2030.

Luego de conocer el veredicto del juez Al-Khelaïfi dijo:

"Después de cuatro años de acusaciones infundadas, acusaciones ficticias y ataques constantes a mi reputación, la justicia me ha absuelto por completo".

"El veredicto de hoy es una verdadera victoria. Confirma que siempre he actuado en el más estricto respeto a la ley y los procedimientos, siempre he confiado en la justicia con la que he colaborado activamente durante muchos meses para que estas acusaciones totalmente infundadas sean rechazadas. De mis funciones, seguiré poniendo todas mis energías al servicio del deporte, y más aún en este momento en el que necesita la movilización de todas las fuerzas vivas".