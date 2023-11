Repasá los partidos de la fecha 31 de la DivPro para hoy

Cargando...

Bolivia.

Después de los 2 partidos que se disputaron ayer. Esta jornada dominical se disputarán un tridente de partidos en 3 departamentos del país, repasá en Red Uno Deportes cada uno de ellos.

Tras la jornada sabatina que tuvo 2 duelos, el de Nacional Potosí que goleó 6-0 a Real Santa Cruz y la victoria de Tomayapo en condición de visitante a la U de Vinto, esta jornada se disputarán: Desde las 15:00, Libertad Gran Mamoré Vs Oriente Petrolero en Beni, por un respiro de salir del descenso. En Cochabamba Wilsterman recibe la visita de Guabirá de Montero, aquí, hay 2 realidades distintas, el cuadro aviador busca no ceder puntos para no bajarse de la lucha por un torneo internacional y los azucareros que quieren sumar para salir de la zona roja.

Siguiendo con los partidos de esta jornada, desde las 19:30, en la capital de Bolivia, Sucre, Independiente Petrolero recibe la visita de Palmaflor, dos equipos que están a punto de descender, pero jugarán sus últimas cartas para intentar permanecer en la División Profesional del Fútbol Boliviano.