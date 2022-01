Robert Lewandowski gana el The Best FIFA 2021 por delante de Messi y Salah

Cargando...

Robert Lewandowski reedita su dominio mundial y gana el Premio The Best FIFA 2021 al mejor jugador del año pasado, como ya hizo en la edición de 2020. Lo que el delantero polaco del Bayern de Múnich no pudo lograr por un puñado de votos en el Balón de Oro, derrotar a Leo Messi, se convierte en realidad en este galardón que, precisamente por eso, es histórico.

Es la primera vez que el ganador del Balón de Oro no suma también a su vitrina el trofeo a mejor jugador del año para la FIFA. El The Best se entrega desde 2016 y, desde aquella edición, siempre el vencedor del Balón de Oro había hecho doblete (Cristiano en 2016 y 2017, Modric en 2018, Messi en 2019). Hasta este año.

Los méritos de Robert Lewandowski para alzarse con el galardón son irrebatibles. Campeón de la Bundesliga, la Supercopa alemana, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes al zurrón. Y Bota de Oro con 41 goles en la liga alemana y un récord histórico, superando el anterior registro anotador de la Bundesliga, los 40 tantos de Gerd Müller.

Lewandowski supera así en la votación final a Leo Messi y Mo Salah, los otros dos miembros de la terna de finalistas, y reedita su triunfo de 2020, algo que hasta la fecha sólo había sido capaz de hacer Cristiano Ronaldo, en las dos primeras ediciones del galardón The Best.

El polaco se quedó con la miel en los labios en la gala del Balón de Oro, aunque se llevó el premio al mejor goleador de 2021, y ahora puede resarcirse.

"Estás tan cerca y estás disputando el puesto con un jugador tan grande y tan genial como Messi, y después te llegan los comentarios diciendo que te merecías el premio... El solo hecho de poder estar disputando el puesto con él es para mí un indicador de mi propio nivel. Yo lo aprecio mucho, me hace sentir muy orgulloso", dijo tras aquella gala. Ahora puede festejar él.



Messi se queda así sin el doblete: Balón y 'The Best'. Pierde un galardón que parecía igualado por la comparación entre ambos en 2021. Messi jugó más partidos (57) que Lewy (44), pero el polaco tuvo más goles (51 por 43 de Leo);Leo tuvo más asistencias (17 Messi-8 Lewy); y más dribles (276 Leo-41 Lewy). En títulos, anduvieron parejos en cantidad pero quizá no en calidad. La Copa del Rey y la Copa América de Leo, ganada como MVP en el Maracaná brasileño, parecían superiores a la Bundesliga y Supercopa de Robert Lewandowski. Leo tuvo, además, un papel destacado en La Liga como Pichichi de la competición.