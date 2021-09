Russell formará una alineación 100% británica junto a Hamilton en Mercedes

Cargando...

Por Alan Baldwin

LONDRES, 7 sep (Reuters) - George Russell reemplazará a Valtteri Bottas y correrá con Mercedes la próxima temporada, en una formación totalmente británica junto a siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, anunció el martes la escudería de Fórmula Uno.

La noticia era esperada y fue confirmada efectivamente cuando Bottas, de 32 años, anunció el lunes su paso al equipo Alfa Romeo.

Russell, que está en su tercera temporada en Williams, será el primer compañero de equipo de Hamilton desde que Bottas llegó también desde Williams en 2017 para ocupar el lugar del campeón mundial Nico Rosberg, que se retiró en 2016.

Mercedes ha ganado los últimos siete campeonatos de pilotos y constructores y lidera la clasificación actual por equipos después de 13 carreras, aunque Hamilton está tres puntos por detrás del Red Bull de Max Verstappen. Hamilton, de 36 años, tiene contrato para 2022 y 2023.

"Mentiría si dijera que no estoy absolutamente emocionado. Es una gran oportunidad y quiero agarrarla con las dos manos", dijo Russell, de 23 años. "Pero no me hago ilusiones en cuanto a la escala del desafío; será una curva de aprendizaje empinada".

"He admirado a Lewis desde que estaba en karts y la oportunidad de aprender de alguien que se ha convertido en un modelo a seguir tanto dentro como fuera de la pista solo puede beneficiarme como piloto, profesional y ser humano", agregó el campeón de Fórmula Dos 2018.

"Ha sido un ganador en todas las categorías de carreras, y las últimas tres temporadas con Williams nos han dado una idea de lo que le depara el futuro en la F1", dijo Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes. "Ahora, es nuestro desafío juntos es ayudarle a seguir aprendiendo dentro de nuestro entorno y junto a Lewis, el mejor piloto de F1 de todos los tiempos".

"Estoy seguro de que su relación crecerá, formarán un equipo fuerte y cumplirán con Mercedes dentro y fuera de la pista en los próximos años", agregó.

(Editado en español por Carlos Serrano)