Sao Paulo: Dani Alves no jugará más en el club brasileño

Sao Paulo - Brasil

La tarde de este viernes, la directiva del Sao Paulo, anunció que el defensor Daniel Alves da Silva, dejará de ser jugador del tricolor paulista. El futbolista viene de participar con su selección en la triple jornada de eliminatorias sudamericanas, pero no volvió a las practicas con el club, por lo que, desde la dirigencia le comunicaron al entrenador Hernán Crespo, que Alves ya no es más jugador del plantel.

Los representantes del jugador han informado que este no se volverá a calzar a la camiseta de este club, mientras el mismo no le pague a Alves los 11 millones de reales que le adeuda. Ante la actitud del experimentado futbolista, la dirigencia del Tri, decidió terminar la relación laboral. Aunque logren pagarle a Alves lo adeudado, no volverá a vestir los colores del Sao Paulo.

“Daniel Alves y Miranda estaban al servicio de la selección brasileña y deberían haberse presentado hoy para comenzar a entrenar. Miranda asistió, entrenó con normalidad, pero Daniel Alves no asistió”, comunicó el director de fútbol Carlos Belmonte. A su lado estaba el superintendente Rui Costa y el coordinador Muricy Ramalho.

Belmonte dijo que la semana pasada se le hizo una oferta a Dani para la cancelación de la deuda, pero la misma fue rechazada y ese fue el origen del desacuerdo.

El mayor perjudicado de la situación es Crespo que deberá continuar la temporada sin su referente y capitán.

“Siempre vale la pena recordar que São Paulo es más importante que todos nosotros. Todos trabajamos a favor de la institución “, concluyó el director.

Alves, fue duramente criticado por haber preferido ir a Tokio con la selección para los Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Cuando ganó la presea dorada, Alves respondió que el club no había cumplido con él, ya que él jamás le hizo daño al equipo de sus amores.