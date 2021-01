Saúl, del Atlético Madrid, se confiesa sobre su crisis de confianza tras un bajón de forma

Cargando...

MADRID, 13 ene (Reuters) - El centrocampista del Atlético de Madrid Saúl Ñíguez reveló que recientemente sufrió una crisis de confianza que repercutió en su vida personal.

"El fútbol no es solo once contra once, se siente mucho y lo que pasa en el césped se traslada a la familia, a la relación con las personas", dijo Saúl después de marcar su primer gol de la temporada en la victoria por 2-0 del martes contra el Sevilla. "Si ves que no te sale es complicado".

Procedente de la cantera del Atlético, Saúl se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo y en un internacional habitual de España. Sin embargo, aunque en la temporada pasada solo se perdió tres partidos de Liga, esta campaña ha sido titular en la mitad de los partidos y no ha sido convocado para jugar con España desde noviembre de 2019.

El jugador también se sinceró durante una entrevista tras la inesperada eliminación de la semana pasada en la Copa del Rey a manos del Cornellá, y admitió que no se sentía bien a nivel emocional.

Tras marcar contra el Sevilla, dijo que le habían afectado las críticas.

"Hay gente que te tira cosas malas, que no ayuda mucho. Pero tengo que dar las gracias a mucha gente", afirmó. "El otro día una parte de la afición vino a darme ánimos y ayuda mucho, les doy las gracias".

El entrenador "colchonero", Diego Simeone, que esta temporada ha dedicado más elogios al centrocampista francés Thomas Lemar que a Saúl, alabó al jugador por intentar mejorar su situación.

"(...) siempre ha trabajado. Desde los 18 años le han tocado vivir cosas muy buenas y ahora le toca vivir otra. Saúl se está ayudando a sí mismo y ya va saliendo de la situación en la que estaba", comentó.

(Reporte de Richard Martin, editado en español por Tomás Cobos)