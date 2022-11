Shakira abrirá la ceremonia de apertura del Mundial Qatar 2022

Cargando...

Pese a que la información aún no debía ser difundida, esta se filtró y World Musica Awards, confirmó la participación de la artista, el próximo 20 de noviembre en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundial de la FIFA.

La artista es considerada la reina de los mundiales, ya que estará presente nuevamente en la ceremonia de la competición más importante del fútbol Mundial.

Shakira tiene una amplia trayectoria en los mundiales, pues fue considerada como una figura representativa de la música en los mundiales, con éxitos como el tema “Waka waka (this time is for Africa)”, o con su canción “La la la”, considerada un éxito del fútbol mundial.

La misma participó en el Mundial Alemania 2006, y años más tardes, estuvo presente en el Mundial Sudáfrica 2010 donde logró catalogarse como el ícono de la máxima competición en el fútbol.

Cargando...

Sin embargo, la cantante compartirá escenario con reconocidos artistas de talla internacional entre ellos: "TS, Black Eyed Peas, Dua Lipa, J Balvin, Nora Fatehi y Patrick Nnaemeka Okorie”.

Para los seguidores de la artista esta es una noticia muy importante, ya que continúa brillando en su carrera artística, tras su separación de Gerald Piqué, quien recientemente se retiró del fútbol profesional.