Shakira cancela su presentación en la inauguración del Mundial Qatar 2022

Qatar

La información se dio a conocer en las últimas horas, la cantante colombiana Shakira denominada la ‘reina de los mundiales’, tras participar cuatro veces del evento futbolístico más importante del mundo, canceló su participación en la ceremonia de apertura, el mismo que se efectuará el domingo 20 de noviembre.

En los últimos días surgió una polémica puesto que no solo Shakira, sino otros artistas también se habrían negado en participar del evento cono es el caso de Dua Lipa.

La decisión de la colombiana se debería presuntamente a hechos de violación de los derechos humanos, y cientos de acusaciones de falta de garantías para las mujeres, que se suscita en Qatar, lugar sede del Mundial 2022.

Las denuncias que pesan sobre el país, sería que es un lugar que no respeta ‘los derechos de las mujeres, la población LGBTIQ+, el maltrato a los obreros migrantes que presuntamente fueron llevados con engaños a trabajar’.

Un programa televisivo de España habría confirmado la información, sobre la cancelación de la participación de la barranquillera.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo Adriana Dorronsoro, periodista del programa español.