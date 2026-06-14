Sigue el minuto a minuto del partido Haití vs Escocia

Haití y Escocia disputan hoy el partido por la fecha 1 del grupo C del Mundial, en el estadio Boston.

Sin antecedentes entre sí, Haití y Escocia se enfrentan por primera vez en la historia en este Mundial. Es el segundo partido del Grupo C, que también integran Brasil y Marruecos.

Haití regresa a una Copa del Mundo tras más de cinco décadas de ausencia desde su única participación en 1974, cuando disputó tres partidos sin lograr sumar puntos. Los caribeños sellaron su clasificación al Mundial de 2026 al finalizar primeros en un exigente grupo de la Concacaf.

En Alemania 1974, Les Grenadiers recibieron 14 goles, la cifra más alta registrada por un equipo en una sola edición del Mundial (récord que comparten con Zaire). Además, es el único seleccionado caribeño que cuenta con un título continental de la Concacafen su palmarés, conseguido en 1973.

Escocia, por su parte, regresará a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Será su novena participación y buscará romper su techo histórico, ya que nunca ha logrado superar la fase de grupos. En sus ocho ediciones previas, disputó 23 partidos, con un balance de cuatro triunfos, siete empates y doce derrotas.

Es la única selección de la historia eliminada de un Mundial sin haber perdido ni un solo partido. En Argentina 1978 quedó afuera en fase de grupos tras empatar con Irán y vencer a Perú y Países Bajos. Terminó invicta, pero fue eliminada por diferencia de gol. También en Alemania 1974 se despidió sin derrotas, con tres empates en la primera fase.

Mustapha Ghorbal fue designado para controlar el partido.

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