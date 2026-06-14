Moriyasu, DT de Japón: "Queremos atacar, esa será la idea básica" frente a Países Bajos

El técnico de la selección japonesa, Hajime Moriyasu, anunció que su equipo jugará al ataque frente a Países Bajos este domingo en el primer partido del Grupo F, que se disputará en el estadio AT&T de Arlington, en Dallas.

Moriyasu dijo que su equipo, que ya ha derrotado a Brasil e Inglaterra este año, no variará su forma de jugar ante el conjunto de Ronald Koeman.

"Para ganar, tenemos que disparar a puerta. Partimos de nuestras propias fuerzas, de nuestras condiciones y queremos atacar, esa será la idea básica mañana", señaló en la conferencia de prensa previa.

El entrenador, que afronta su segundo Mundial tras Catar 2022, en el que vencieron a Alemania y España contra pronóstico, destacó que la "resiliencia y la tenacidad" son dos de las "cualidades que Japón puede mostrar al mundo" y que están "orgullosos" de eso, aunque aclaró que eso no significa que jueguen de forma defensiva.

Moriyasu no quiso dar pistas sobre la alineación.

"Veré cómo está cada uno mañana por la mañana y tomaré una decisión. Tengo una idea de la alineación, pero la decisión definitiva será mañana", afirmó.

Asimismo, se congratuló de que tantos jugadores japoneses militen en la Eredivisie, la primera división neerlandesa.

El técnico, que fue internacional con Japón, tampoco eludió la polémica salida del capitán Wataru Endo, desconvocado este jueves al considerar que no llegaría en perfectas condiciones físicas al inicio del torneo.

"Fue por razones médicas. Miré el tiempo que necesitaba para recuperarse y si debía permanecer con el equipo o no. Como cabeza de la selección, tomé una decisión", explicó.

Endo anunció posteriormente su retirada de los Samuráis Azules, una decisión que sorprendió al entrenador.

"Cuando comuniqué la decisión a Wataru, la reacción que recibí de él fue diferente a lo que podía imaginar. Me sentí mal por cómo se lo dije", admitió.

Además, justificó la elección del defensor del Ajax Ko Itakura como nuevo capitán.

"Me entiende completamente, dentro y fuera del terreno de juego, y se comunica bien con cada miembro del equipo", añadió. (EFE)

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