Te presentamos 5 motivos por los que Barcelona no vendería a Messi

La novela caótica de Messi con el Barza, aún no ha llegado a su final, y por lo que pinta, no está cerca. Los directivos catalanes, no darán brazo en cuanto a una salida tranquila para el argentino, a menos que exista dinero de por medio, mucho dinero. Sin embargo, desde el circulo del argentino, se amparan en la cláusula de su contrato, la cual permite que salga de manera libre.

Ante este ida y vuelta, 'La Liga', durante la jornada de ayer, emitió un comunicado en el cual aclara que el astro argentino, solo podrá salir si llega a pagar su cláusula de rescisión de contrato, es decir, 700 millones de euros.

Pese a este comunicado, donde de cierta manera "sentenciaron" la salida de Messi, en territorio catalán corren versiones de varios clubes interesados. Pero la directiva culé habría decidido no venderlo, la cuales se pueden explicar en 5 razones.

1. NO QUIEREN QUE SE VAYA A COSTO CERO

Amparado en una cláusula de rescisión unilateral pactada para un plazo máximo de 10 días finalizada la temporada (para el Barcelona caducó el 10 de junio y los abogados de Messi entienden que el 23 de agosto por la final de la pospuesta Champions League), el futbolista pretende marcharse gratis y en condición de libre. La cúpula directiva que fijó una cláusula de salida de 700 millones de euros se vería muy perjudicada si su partida es a costo cero.

Tienen claro que el delantero de 33 años quedará libre a mediados de 2021, cuando tendrá la potestad de negociar con el club que le plazca por la expiración de su vínculo. Pero harán lo posible para retenerlo o, en su defecto, liberarlo pero por una importante suma de dinero.

2. QUIEREN MANTENER PATROCINADORES

Si Messi dice adiós, del Barcelona se irán con él una catarata de acuerdos comerciales que benefician en la actualidad a la institución. El argentino imanta dinero fresco en conceptos de imagen, por tanto su figura es vital para el "comercio" del club. Además de la venta de camisetas, derechos de televisión, entradas, se vuelve más "atractivo", si juega Messi.

3. NO ACEPTARÁN TRUEQUES

En la semana circuló una versión desde Inglaterra: el Manchester City, plagado de figuras en su plantilla, ofrecería algunos nombres a cambio del pase de Messi. Gabriel Jesús, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, Angeliño y Eric García, entre otros. Sin embargo en las oficinas del Camp Nou pretenden aumentar las arcas propias mediante una venta en efectivo, sin jugadores a cambio. Todo refuerzo que llegue al Barça en este mercado será por negociaciones independientes a las del 10, al menos en un principio.

4. TEMOR A LAS CRÍTICAS

El Barcelona pretende seguir contando con el crack rosarino en la que será la primera campaña de Ronald Koeman como entrenador del primer equipo. Y su presidente Josep Maria Bartomeu tiene claro que puede llegar a quedar marcado a fuego como el directivo que permitió la transferencia del jugador más importante de la historia de la institución. La hipotética salida de la Pulga pondría en jaque su gobierno y tendría un alto costo político.

5. BUSCAN NO MOSTRARSE DÉBILES

Se enumeran las operaciones con contrataciones fallidas por Thiago Silva, Marquinhos, Marco Verrati, Ángel Di María y hasta la repatriación del brasileño Neymar. Los dirigentes de otras potencias europeas se mostraron firmes a la hora de sentarse a negociar y la imagen de Bartomeu y compañía puede quedar seriamente dañada si no exhiben firmeza con el caso Messi. Vender al capitán blaugrana en una alta cifra al menos será un atenuante para afrontar futuras negociaciones.