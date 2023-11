The Strongest araña un punto ante Vaca Díez en Pando, y acaricia el título

Cargando...

Con suerte de campeón, The Strongest salvó un empate (2-2) ante Vaca Diez, a los 96 minutos, con el gol de Junior Arias, cuando parecía que el partido estaba fuera de sus manos, la tarde de este jueves, en el estadio Roberto Jordán Cuellar. Con 60 puntos en su cuenta, los atigrados está a un paso de coronarse como el mejor equipo de la temporada.



Contra la adversidad del marcador en contra, la expulsión de su goleador, Enrique Triverio, a los 28 minutos, el Tigre se hizo fuerte y con el último suspiro logró un valioso empate que lo coloca en el umbral de conquistar el título. Con este resultado la diferencia es de siete puntos frente al segundo, Always Ready, a tres fechas del final del Campeonato.



El primer festejo fue de Vaca Díez, a los 19 minutos, cuando un centro fue empujado dentro del área por Denis Pinto, a espaldas de la floja marcación de Pablo Pedraza. Era un golpe imprevisto para los atigrados. Luego vino la expulsión de Triverio que aumentó la dificultad en este cotejo.



El empate fue obra de Leonel López con una definición excelente de tiro libre, a los 45 minutos, devolviéndole al alivio a los aurinegros en un momento difícil, mientras en El Alto, Always Ready estaba superando con facilidad a Royal Pari.



En la segunda parte, la iniciativa era de Vaca Díez que colocó al Tigre contra la pared y volvió a pasar a adelante en el marcador con el 2-1 anotado por Dustin Maldonado, quien empujó un centro en el segundo palo, a los 48´, aprovechando un error en la marcación de los defensores que demostraron su falta de trabajo para proteger sus espaldas.



El cuadro celeste siguió detrás del tercer tanto, pero hizo figura al arquero Guillermo Viscarra, quien atajó los remates que llegaron a su posición. El Tigre aguantó la superioridad numérica, cuando pudo cambió los roles y devolvió los golpes.



Sin embargo, el segundo tanto fue conseguido a los 96´, a través del oportunismo de Arias, quien sólo tuvo que empujar con la pierna un rebote del balón en el travesaño, luego de un centro de tiro libre de Michel Ortega, cuya trayectoria descolocó a todos en el área.