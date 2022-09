The Strongest goleó a Wilstermann y la hinchada aviadora 'no perdona', insultan a jugadores del rojo

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Wilstermann perdió de local ante un The Strongest muy eficaz. El encuentro no tuvo tanto fútbol, pero si actos bochornosos, donde la hinchada aviadora agredió con piedras, botellas y bolsas de agua a jugadores de The Strongest.

El partido pasó por todo, casi fue suspendido, luego que se tuviera que gasificar para dispersar a hinchas que actuaron de forma violenta. Con la advertencia de suspender el partido en caso de repetirse los incidentes en las tribunas continúo el cotejo.

Sin embargo los rojos perdieron puntos valiosos en casa, la situación no concluyó con los incidentes violentos registrados en el Capriles, continuaron con insultos a los jugadores de Wilsterman cuando se retiraban del estadio.

Los hinchas gritaban y golpearon el bus aviador, expresando su molestia por el rendimiento de los jugadores en el partido, persistía el enojo, incluso algunos continuaron lanzando objetos al vehículo. Nuevamente la Policía tuvo que hacer uso de gases lacrimógenos para dispersarlos.

El partido

En una pelea palmo a palmo por el control de la cima, The Strongest goleó a Wilstermann por 3-0 en el estadio Félix Capriles volviendo a ser el líder en el torneo Clausura, llegando a los 41 puntos, después de imponerse al rival y soportar el descontrol de la afición aviadora en las tribunas.

De nuevo, Wilstermann dejó la actitud en el vestuario y un equipo sin alma fue alcanzada sin problemas por el Tigre, que tuvo a Martín Prost como la figura por los dos goles anotados en el primer tiempo, abriendo la puerta para acomodarse como el vencedor de este encuentro. Michael Ortega fue el encargado de sellar este triunfo.

Prost anotó el 1-0 a los 34 minutos con un golpe de cabeza. A los 40 minutos, el mismo delantero colocó el 2-0 empujando la pelota con el pecho, debajo del arco desprotegido, tras un centro de Jair Reinoso y un error del arquero Arnaldo Giménez.

Con esta ventaja de dos goles, el plantel atigrado se retiró a los vestuarios, mientras los hinchas del cuadro aviador comenzaron a generar peleas en la tribuna sur, haciendo uso de petardos. La Policía tuvo que usar agentes químicos para dispersar a los hinchas y los mismos jugadores aviadores pidieron compostura.

El Departamento de Prensa de The Strongest informó que el gas lacrimógeno ingresó a su camarín, es así que los jugadores y cuerpo técnico tuvieron que abandonar ese ambiente y pasaron el intermedio en el campo.

El segundo tiempo se desarrolló con normalidad y los gualdinegros siguieron martillando sobre el pórtico de Giménez, quien vio caer el 3-0 a los 74´ con la definición Ortega, tras asistencia de taco de Reinoso.

Para ese momento, Wilstermann estaba con diez hombres por la expulsión de Serginho (64´). El futbolista miró el primer tiempo desde la banca por decisión técnica, ingresó en el complemento sin brindar soluciones.

Los palos salvaron en dos ocasiones a Wilstermann de una derrota de mayor proporción. Un remate de Ortega fue devuelto por el travesaño y un disparo de Reinoso chocó en el vertical. El Tigre tenía vía libre para atacar. Además, en tiempo de adición (95´), Josué Mamani fue expulsado en el lado local.