Una lesión en la mano deja fuera del tenis este 2022 a Hugo Dellien

El tenista boliviano Hugo Dellien, se baja de la presente temporada en el mundo del tenis, una dura lesión en la muñeca, ha provocado que el atleta boliviano decida poner fin, por lo menos este año su participación en todas las competencias que tengan que ver con el deporte blanco.

El Tigre de Moxos se preparaba para participar del Us Open en los Estados Unidos, sin embargo, en horas de la tarde el beniano dio a conocer la triste noticia mediante sus de redes sociales que no va más este año en las diferentes competencias del tenis, aseguró que fue una dura decisión.

“Estuve pensando qué y cómo escribir esta noticia, pero no daré muchas vueltas y seré breve: La muñeca me está trayendo más problemas de lo pensado, junto con mi equipo de trabajo decidimos que lo mejor será bajarnos de Us Open y dar por finalizado el 2022, por lo cual no participaré de ningún torneo este año". Escribió el deportista.