Varane: "Quiero dar la cara porque esta derrota para mí es mía"

Cargando...

El central del Real Madrid Raphael Varane hizo auto crítica tras los dos errores que costaron los goles del Manchester City, afirmando que "esta derrota, para mí, es mía", tras perder 2-1 contra el equipo inglés.



"Quiero dar la cara porque esta derrota para mí es mía, la tengo que asumir, estoy triste por mis compañeros, por sus esfuerzos, tengo mi responsabilidad en la derrota", dijo Varane tras perder caer eliminado en octavos de la Champions.



"Los errores se pagan muy caro a este nivel. No tengo explicaciones en estos errores, es una noche complicada para mí, en lo bueno y en lo malo tengo que asumir mi papel, no hay que pensar más, lo que hemos hecho es darlo todo en el campo, a veces puedes fallar, hoy he fallado y lo tengo que asumir", afirmó el central merengue.

Asimismo, intento explicar que estos errores, no suelen ocurrirle, sin embargo cuando pasan, y mucho mas en zonas cerca del área, suelen pagarse muy caro.

"Esto no me ha pasado muchas veces en mi carrera, hay errores en todo el campo, pero hay algunas zonas donde se paga muy caro y eso fue lo que ocurrió hoy, realmente estoy muy triste", sentencióel defensa francés del Real Madrid.



Por su parte, el entrenador galo, Zinedine Zidane, dijo, “A Varane hay que decirle que cabeza arriba, yo me quedo con el 95% del año de todos los jugadores que fue espectacular, estas cosas pueden suceder, por eso cuando hable con el le dije que hay que aceptar las cosas que ocurren en fútbol y felicitar al rival".