Campeón BMX freestyle gana plata en debut de esta disciplina en los JJOO

Tokio, Japón

El ciclista Daniel Dhers ganó el domingo una medalla de plata para Venezuela en BMX freestyle, mientras que la ex chef británica Charlotte Worthington se convirtió en la primera campeona olímpica en el Parque Deportivo Urbano de Ariake.

El favorito de la competencia masculina, el australiano Logan Martin, superó al veterano Dhers en lo más alto del podio, donde el británico Declan Brooks ocupó el tercer lugar.

"Íbamos por el oro, no se pudo, hice todo lo que pude. Estoy demasiado feliz, no me lo puedo creer (...) Soy el corredor más viejo aquí por como 10 años (...) Sé lo que significa para Venezuela", dijo Dhers en un video en sus redes sociales.